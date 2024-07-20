20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkilendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 14:34
ABONE OL
Bolu’da sağanak hayatı olumsuz etkilendi

Bolu'da aniden bastıran sağanak sebebiyle hayat olumsuz etkilendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör