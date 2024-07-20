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Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 13:35
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Bartın’da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

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