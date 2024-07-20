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Yozgat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:32
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Yozgat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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