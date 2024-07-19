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Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 21:27
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Tunceli’de sınır ötesi operasyon protestosu: 1 gözaltı

Tunceli’de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

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