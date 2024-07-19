Kayseri’de şişeli silahlı kavga: 2 kişi yaralı

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucu yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı.

Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.