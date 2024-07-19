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Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 kişi yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 20:56
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Kayseri’de şişeli silahlı kavga: 2 kişi yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucu yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı.

Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı K.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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