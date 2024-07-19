Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 kişi yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucu yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı.
Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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