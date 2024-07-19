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OGM'den o helikopter iddialarına yanıt! "Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 21:41
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OGM’den o helikopter iddialarına yanıt! Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. OGM tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır, ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı iddiaları, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde meydana gelen orman yangınları ile bir çok alan zarar gördü.


Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."

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