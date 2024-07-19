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Tarihi doğal güzelliği ile büyüleyen yayla ve gölet

Giriş: 19.07.2024 12:57
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Tarihi doğal güzelliği ile büyüleyen yayla ve gölet

Kastamonu'da 3 ilçenin kesiştiği bin 500 rakımdaki Egriceova Yaylası ve Egriceova Göleti'nin tabiat parkı ilan edilmesi için Kastamonu Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldı.

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