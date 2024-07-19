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Bolu'da feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 12:59
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Bolu’da feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da devrilen motosikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kasksız sürücü Berkay Başaran (28), hayatını kaybetti.

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