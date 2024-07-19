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Otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 12:41
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Otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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