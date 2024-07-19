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Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği noktada TIR üst geçide çarparak devrildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:42
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Bakırköy’de 4 kişinin hayatını kaybettiği noktada TIR üst geçide çarparak devrildi

Bakırköy'de yaklaşık 5 ay önce 4 kişinin hayatını kaybettiği noktada yeni bir kaza yaşandı. Üst geçide çarpan tır devrilirken, o sırada yolun boş olması büyük bir faciayı önledi.

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