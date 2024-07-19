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Bartın yola beton dökülen mikserin sürücüsüne para cezası

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 12:38
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Bartın yola beton dökülen mikserin sürücüsüne para cezası

Bartın'da, trafikte mikserden yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, mikser şoförüne 1440 TL para cezası kesti.

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