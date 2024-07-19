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Balıkesir'de sondaj kazası: 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 16:00
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Balıkesir’de sondaj kazası: 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sondaj sırasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

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