Balığa çıktılar bir daha dönemediler! Alabora olan teknedeki 2 kişiden acı haber
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde göle balık tutmak için açılan tekne alabora oldu. Feci olayda 2 kişi kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yürüttükleri çalışma sonucu alabora olan kayıktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Samsun'da gölde tekneleri alabora olan 2 kişi için ekipler harekete geçti.
Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu.
Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk önce Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul'un elbiselilerini ve cep telefonlarını alabora olan kayıkların yakında suyun kenarında karada buldu.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Çalışmalarını sürdüren ekipler ilk önce Mehmet Erdinli'nin cesedine ulaştı. Bir süre sonra da Hayrettin Ertuğrul'un cansız bedeni sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan 2 kişinin cenazesi 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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