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Aydın'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 06:32
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Aydın’da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar Sayın (69), banyoda ölü bulundu.

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