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Kiracısını evinden çıkması için tehdit etti! O ev sahibi kaçak kazıdan gözaltına alındı

Giriş: 19.07.2024 01:16
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Kiracısını evinden çıkması için tehdit etti! O ev sahibi kaçak kazıdan gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak için tehdit eden ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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