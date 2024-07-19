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Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:38
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Muş’ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

Muş'un Varto ilçesindeki Kumlukıyı Göleti'nde açan nilüfer çiçeklerinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

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