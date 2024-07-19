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Asırlık 2 Kur'an-ı Kerim'i satmaya çalışırken yakalandılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:40
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Asırlık 2 Kur’an-ı Kerim’i satmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen asırlık 2 Kuran-ı Kerim'i satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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