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Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:36
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Meriç Nehri’nde kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri'nde, kuraklık ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi.

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