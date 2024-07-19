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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:19
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Muğla’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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