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Kartepe'de şölen hazırlıkları başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:22
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Kartepe’de şölen hazırlıkları başladı

Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 14. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt alma işlemleri başladı.

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