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Microsoft 365'ten küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama: "İyileşmeye doğru ilerliyor"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 17:43
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Microsoft 365’ten küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama: İyileşmeye doğru ilerliyor

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Microsoft ile birlikte çalışan CrowdStrike isimli şirketin yaptığı hatalı güncelleme sonrası bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü. Bunun üzerine Microsoft 365, küresel yazılım sorununun bazı uygulama ve hizmetlerde devam ettiğini ancak ölçümlerine göre bir iyileşmeye doğru ilerlendiğinin görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Bazı kullanıcılar sistemlerinde rahatlama olduğunu fark edebilirler. "Telemetrimiz, etkilenen durumların tam bir iyileşmeye doğru ilerlediğini gösteriyor ve bunu sağlamak için yakından izliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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