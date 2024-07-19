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Gümüş takılarınız ilk günkü gibi parlayacak! Deneyen şaşırıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 17:06
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Gümüş takılarınız ilk günkü gibi parlayacak! Deneyen şaşırıyor...

Gümüş takılar zamanla oksitlenir ve kararabilir. Ancak endişelenmeyin, evde kullanabileceğiniz basit yöntemlerle gümüş takılarınızı tekrar parlatabilirsiniz. İşte gümüş takılarınızı yepyeni yapacak yöntem...

Zamanla kararan gümüş takıları parlatmanın birkaç farklı yolu vardır. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz bazı yöntemler...

Sirke ve Karbonat Yöntemi:

Bir kap içerisine sıcak su ekleyin.

Suya birkaç yemek kaşığı beyaz sirke ve birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyin.

Karışımı iyice karıştırın.

Gümüş takılarınızı bu karışıma batırın ve yaklaşık 5-10 dakika bekletin.

Bekleme süresi sonunda takıları yumuşak bir bez veya fırça ile nazikçe ovun.

Son olarak takıları temiz suyla durulayın ve kuru bir bez ile kurulayarak parlatın.

Gümüş parlatma yöntemleriGümüş parlatma yöntemleri

Limon ve Tuz Yöntemi:

Bir kap içerisine sıcak su ekleyin.

Suya tuz ve limon suyu ekleyerek karıştırın.

Gümüş takıları bu karışıma batırın ve yaklaşık 5-10 dakika bekletin.

Bekleme süresi sonunda takıları yumuşak bir bez veya fırça ile nazikçe ovun.

Durulayın ve kuru bir bez ile kurulayarak parlatın.

Gümüş Temizleme Bezleri:

Piyasada satılan özel gümüş temizleme bezlerini kullanabilirsiniz. Bu bezler, gümüş yüzeyini temizlemek ve parlatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Takıyı bu bezle ovuşturarak temizleyebilirsiniz.

Gümüş takılarGümüş takılar

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