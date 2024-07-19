Gümüş takılarınız ilk günkü gibi parlayacak! Deneyen şaşırıyor...

Limon ve Tuz Yöntemi:

Bir kap içerisine sıcak su ekleyin.

Suya tuz ve limon suyu ekleyerek karıştırın.

Gümüş takıları bu karışıma batırın ve yaklaşık 5-10 dakika bekletin.

Bekleme süresi sonunda takıları yumuşak bir bez veya fırça ile nazikçe ovun.

Durulayın ve kuru bir bez ile kurulayarak parlatın.

Gümüş Temizleme Bezleri:

Piyasada satılan özel gümüş temizleme bezlerini kullanabilirsiniz. Bu bezler, gümüş yüzeyini temizlemek ve parlatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Takıyı bu bezle ovuşturarak temizleyebilirsiniz.

Gümüş takılar