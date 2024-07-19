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Hatay'da düzensiz göçmen operasyonu: 28 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 17:57
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Hatay’da düzensiz göçmen operasyonu: 28 kişi yakalandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

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