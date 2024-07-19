Adli Tatil başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Adli tatilde hangi davalar devam eder? İşte yeni adli yıl takvimi

Avukatlar Adli Tatilde Çalışıyor Mu?

Avukatlar, kamu hizmeti veren bir meslek grubu olsalar da resmi olarak memur değillerdir. Bu nedenle adli tatilde çalışma zorunlulukları bulunmuyor. Ancak pratikte birçok avukat ve hukuk bürosu, acil durumlar ve devam eden davalar nedeniyle adli tatilde de hizmet vermeye devam ediyor.