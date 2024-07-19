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Adli Tatil başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Adli tatilde hangi davalar devam eder? İşte yeni adli yıl takvimi

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:30
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Adli Tatil başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Adli tatilde hangi davalar devam eder? İşte yeni adli yıl takvimi

Vatandaşlar, adli tatilin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Adli tatil dönemi süresince Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev alacak. Peki, adli tatil tarihi kesinleşti mi ve davalar ne zaman görüşülecek? İşte adli tatil ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar!

Temmuz ayının ortasında başlayan adli tatil, vatandaşların dava süreçlerinin ne zaman başlayacağına dai detayları araştırıyor. Adli tatil, yargı sistemindeki dinlenme ve değerlendirme dönemi olarak kabul edilirken, yaz aylarının sonuna doğru sona eriyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? Vatandaşlar, bu önemli tarihin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte adli tatil ile ilgili tüm merak edilenler!

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde sona eriyor.

Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılıyor?

Adli tatil süresince Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesinde belirtilen davalar görülmeye devam ediyor. İşte o davalar:

📍İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti

📍Nafaka, soybağı, velayet, vesayet davaları

📍İş davaları

📍Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler

📍İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yapılandırma işleri

📍Tahkim

📍Çekişmesiz yargı işleri

📍İvedi işler

Avukatlar Adli Tatilde Çalışıyor Mu?

Avukatlar, kamu hizmeti veren bir meslek grubu olsalar da resmi olarak memur değillerdir. Bu nedenle adli tatilde çalışma zorunlulukları bulunmuyor. Ancak pratikte birçok avukat ve hukuk bürosu, acil durumlar ve devam eden davalar nedeniyle adli tatilde de hizmet vermeye devam ediyor.

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