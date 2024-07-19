Marmara Denizi’nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber’de duyurdu

DERİNLİK 7.18 KM!

AFAD, depremin derinliğini 7.18 km olarak duyurdu.

DEPREM UZMANI A HABER'DE!

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk: Marmara Adası'nın önünde gerçekleşen bir deprem bu. Balıkesir denince karardaymış diye algılanıyor ancak bu Marmara Denizi içerisinde gerçekleşen bir deprem.

Bu Kuzey Anadolu Fayı üzerinde beklenen büyüklükte bir deprem. Bunlar normal depremlerdir.