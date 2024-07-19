Marmara Denizi'nde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de duyurdu
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, sarsıntının ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu. Peki, Marmara bölgesinde gerçekleşen sarsıntılar Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İşte detaylar...
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Enlem:40.68167 N
Boylam:27.46472 E
Derinlik:7.18 km
9,70 KİLOMETRE UZAKLIK!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.
DERİNLİK 7.18 KM!
AFAD, depremin derinliğini 7.18 km olarak duyurdu.
DEPREM UZMANI A HABER'DE!
Deprem Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk: Marmara Adası'nın önünde gerçekleşen bir deprem bu. Balıkesir denince karardaymış diye algılanıyor ancak bu Marmara Denizi içerisinde gerçekleşen bir deprem.
Bu Kuzey Anadolu Fayı üzerinde beklenen büyüklükte bir deprem. Bunlar normal depremlerdir.
Bu bölgede daha önce 1912 yılında kırılan Saros Fayı var. Biraz daha kuzeyinde Tekirdağ Çukuru var. Orası da kırıldı. Buradan bir şey çıkarmak zor. Ancak şunu söyleyeyim, burası Marmara Denizi'nin hareketli olduğunu deprem ürettiğini altını çize çize hatırlatıyor ve uyarıyor.
Esas kırılacak yer burası değil. İstanbul'un Büyükçekmece'nin önünden Marmara Ereğlisi'ne kadar olan yaklaşık 120 km boyunca bir yerin kırılmasını bekliyoruz. Büyük bir deprem bekleniyor Marmara Denizi'nde…
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Her deprem bir depremi tetikler. Burası Marmara Denizi'nin çukur içerisinde olan bir deprem orada mikro kırıklar hareket ediyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-07-19 22:26:0940.6816727.464727.18MW4.1Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)Detay
2024-07-19 21:56:1438.5230625.825837.0ML2.0Ege Denizi - [44.17 km] Çeşme (İzmir)Detay
2024-07-19 20:27:3437.9005636.198337.27ML1.2Saimbeyli (Adana)Detay
2024-07-19 19:37:3039.0866740.783897.0ML2.2Karlıova (Bingöl)Detay
2024-07-19 19:09:3138.5405626.7558.32ML1.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.70 km] Karaburun (İzmir)Detay
2024-07-19 19:06:3838.5126.744447.0ML2.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.47 km] Karaburun (İzmir)Detay
2024-07-19 17:42:0035.3327826.005289.58ML2.9Ege DeniziDetay
2024-07-19 16:01:4640.3563924.446947.15ML3.1Ege DeniziDetay
2024-07-19 14:59:4637.7180635.320287.0ML3.0Yahyalı (Kayseri)Detay
2024-07-19 14:51:5739.4933.473337.18ML1.9Çelebi (Kırıkkale)Detay
2024-07-19 14:48:0939.2169427.772226.83ML2.1Soma (Manisa)Detay
2024-07-19 13:34:0340.0758331.814177.0ML2.1Beypazarı (Ankara)Detay
2024-07-19 13:25:1738.34538.7452810.57ML2.2Kale (Malatya)Detay
2024-07-19 12:57:3238.2811137.8055617.5ML2.7Akçadağ (Malatya)
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