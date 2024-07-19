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Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 06:43
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Kırıkkale’de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

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