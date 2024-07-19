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Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü cadde göle döndü

Giriş: 19.07.2024 06:41
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Bodrum’da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü cadde göle döndü

Son dakikah haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı. Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

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