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Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 06:45
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Aksaray’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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