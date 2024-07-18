Feci kazada sürücü kaçtı! Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetti, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı.