Feci kazada sürücü kaçtı! Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Olayda sürücü araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı.
M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetti, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı.
VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KAÇTI
Sürücü ise kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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