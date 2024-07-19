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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 20:21
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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