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İzmir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 16:27
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İzmir’de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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