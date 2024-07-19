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Mardin'de belediye hurdalığında yangın! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 16:18
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Mardin’de belediye hurdalığında yangın! Alevler kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyeye ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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