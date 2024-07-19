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Çanakkale'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 16:43
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Çanakkale’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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