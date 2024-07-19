19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'den hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 18:05
ABONE OL
FETÖ’den hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı

Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, TEM polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.M.B. adlı kadın öğretmen, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.M.B.'nin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M.B, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör