FETÖ’den hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.M.B.'nin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.



TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M.B, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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