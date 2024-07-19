FETÖ'den hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı
Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, TEM polisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.M.B. adlı kadın öğretmen, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.M.B.'nin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M.B, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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