Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! İşçiler son anda canlarını kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sandalye fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı ve alevleri görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Fabrikadaki işçiler alevlerin arasından son anda çıkmayı başardı. Alevler 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YANGINDAN SON ANDA CANLARINI KURTARDILAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı.
Bursa merkez ve ilçelerden takviye ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanısıra havadan da helikopterli söndürme çalışması yapıldı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.
BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: KONTROL ALTINDA
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atına aldık. Etrafa sirayet etme riskini ortadan kaldırdık . Büyükşehirden itfaiye desteği , çevre itfayeler, bizim itfayemiz, jandarmamızın helikopteriyle anında müdahale ediyoruz . Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah daha beterinden korusun arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şuan için bundan başka birşey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı
Alper Taban da yangının söndürüldüğünü belirterek, tüm İnegöllülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu
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