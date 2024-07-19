Bursa’da sandalye fabrikasında yangın! İşçiler son anda canlarını kurtardı

İnegöl'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: KONTROL ALTINDA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atına aldık. Etrafa sirayet etme riskini ortadan kaldırdık . Büyükşehirden itfaiye desteği , çevre itfayeler, bizim itfayemiz, jandarmamızın helikopteriyle anında müdahale ediyoruz . Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah daha beterinden korusun arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şuan için bundan başka birşey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı

Alper Taban da yangının söndürüldüğünü belirterek, tüm İnegöllülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu