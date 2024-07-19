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Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! İşçiler son anda canlarını kurtardı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 18:24 Güncelleme: 20.07.2024 00:58
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Bursa’da sandalye fabrikasında yangın! İşçiler son anda canlarını kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sandalye fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı ve alevleri görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Fabrikadaki işçiler alevlerin arasından son anda çıkmayı başardı. Alevler 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

YANGINDAN SON ANDA CANLARINI KURTARDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

Bursa merkez ve ilçelerden takviye ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanısıra havadan da helikopterli söndürme çalışması yapıldı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı.İnegöl'deki fabrika yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: KONTROL ALTINDA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atına aldık. Etrafa sirayet etme riskini ortadan kaldırdık . Büyükşehirden itfaiye desteği , çevre itfayeler, bizim itfayemiz, jandarmamızın helikopteriyle anında müdahale ediyoruz . Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah daha beterinden korusun arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Şuan için bundan başka birşey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı

Alper Taban da yangının söndürüldüğünü belirterek, tüm İnegöllülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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