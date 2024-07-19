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Antalya'da kritik operasyon! Biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltında...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:05
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Antalya’da kritik operasyon! Biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltında...

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya'da yürütülen operasyonda, biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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