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Meteoroloji'den uyarı! Edirne için yerel kuvvetli yağış alarmı...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 16:09
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Meteoroloji’den uyarı! Edirne için yerel kuvvetli yağış alarmı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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