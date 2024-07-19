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Yayaya çarpan bir çocuk olayın şoku ile eve kaçtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 06:46
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Yayaya çarpan bir çocuk olayın şoku ile eve kaçtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki K.Y, karşıya geçen yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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