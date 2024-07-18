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TÜİK verileri açıklandı! En yüksek istihdam Sinop'ta...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:51 Güncelleme: 18.07.2024 11:54
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TÜİK verileri açıklandı! En yüksek istihdam Sinop’ta...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre işsizlik oranı en yüksek ilin Hakkari, en düşük ilin Sinop tespit edildi. TÜİK'e göre 2023 yılında istihdam oranı ise yüzde 48,3 oldu. İşte detaylar...

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