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112 Acil Çağrı Merkezini arayarak su arızasını sormuşlar

İHA
Giriş: 18.07.2024 11:10 Güncelleme: 18.07.2024 11:10
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112 Acil Çağrı Merkezini arayarak su arızasını sormuşlar

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2024'ten bu yana gelen yaklaşık 307 bin çağrının yüzde 69'u vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların ise su arızası ve hastane randevusu için arayarak merkezi meşgul ettiği öğrenildi.

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