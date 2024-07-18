Mardin'de pitbull paniği! Evin bahçesine daldı
Mardin'de bir evin bahçesine giren başıboş pitbull cinsi köpek panik yarattı. Evde oturanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek bakımevine götürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde yaşandı. Akdoğan Caddesi'ndeki müstakil bir evin açık bırakılan bahçe kapısından, sahipsiz pitbull cinsi köpek girdi. Evde oturanlar, dışarı çıkıp bahçe kapısını köpeğin üzerine kapattı. İhbarla bölgeye giden Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği yakalayarak mobil geçici hayvan bakımevine götürdü.
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