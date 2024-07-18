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Mardin'de pitbull paniği! Evin bahçesine daldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 12:36
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Mardin’de pitbull paniği! Evin bahçesine daldı

Mardin'de bir evin bahçesine giren başıboş pitbull cinsi köpek panik yarattı. Evde oturanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından yakalanan köpek bakımevine götürüldü.

Mardin'de kapısı açık bırakılan müstakil evin bahçesine giren pitbull cinsi köpek, içeridekilere korku dolu anlar yaşattı. Belediye ekiplerince yakalanan köpek, bakımevine götürüldü.

Mardin'de bir pitbull evin bahçesine daldıMardin'de bir pitbull evin bahçesine daldı

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde yaşandı. Akdoğan Caddesi'ndeki müstakil bir evin açık bırakılan bahçe kapısından, sahipsiz pitbull cinsi köpek girdi. Evde oturanlar, dışarı çıkıp bahçe kapısını köpeğin üzerine kapattı. İhbarla bölgeye giden Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği yakalayarak mobil geçici hayvan bakımevine götürdü.

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