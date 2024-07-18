Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! Avukatlarından yeni talep: Akıl sağlığı riski bulunuyor

IRKINDAN DOLAYI SALDIRI RİSKİ

Avukatları Cihantimur'un nakledildiği Newark'taki ceza yerleşkesinde, ağlamaklı ve endişeli bir halde olduğunu belirterek, "Neden buraya nakledildiği konusunda kafası karışık. Bizleri aramak için çok sayıda talepte bulunduğunu ve tüm taleplerinin reddedildiğini söyledi. Güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memurunun kendisine 6. Ünite'de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini ifade etti. Manson'da tüm güncel aşıları olmasına rağmen COVID nedeniyle Newark'ta daha fazla izolasyona katlanmak zorunda kaldığını anlattı" dedi.

Savunma avukatları, Cihantimur'un Massachusetts eyaletinde ve Boston Federal Mahkemesi'ne yakın, güvenli bir çocuk ceza yerleşkesi olan Gençlik Hizmetleri Departmanı'na nakli ya da alternatif olarak tutuksuz yargılanmasıyla ilgili daha önce yaptıkları başvurunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

BOSTON'A 5 SAATLİK UZAKLIKTA

Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin daha önce hiçbir suç geçmişi bulunmadığını yeniden hatırlatıp, nakledildiği Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'nde tutulan sanıkların yaşlarının 18 ile 21 arasında değiştiğini ve duruşmaların yapıldığı Boston'a 5 saatlik bir mesafede olduğunu kaydetti.