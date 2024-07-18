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Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

İHA
Giriş: 18.07.2024 14:57 Güncelleme: 18.07.2024 14:59
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Kur’an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

Düzce'de Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı. Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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