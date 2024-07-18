18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 18.07.2024 16:32
ABONE OL
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör