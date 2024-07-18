Şırnak’ta yaralı bulunan 2 peçeli baykuş tedavi edildi

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların tedavi ve rehabilitasyon ile yaşamlarını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya salındığını ifade etti.

Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.