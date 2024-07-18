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Bodrum’daki bir otelde 16 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 18.07.2024 20:06
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Bodrum’daki bir otelde 16 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, konakladıkları otelde zehirlenme şüphelisiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yalıkavak Mahallesinde bulunan bir otelde konaklayan 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken, gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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