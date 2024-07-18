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Sakarya'da iki ilçede 6 ayrı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 18.07.2024 18:22
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Sakarya’da iki ilçede 6 ayrı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberleri... Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirdikleri 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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