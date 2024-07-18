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Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü; olay anı kamerada

İHA
Giriş: 18.07.2024 16:52
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Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü; olay anı kamerada

Ankara'da alacak meselesinden çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Ali Rıza Yılmazer (25), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Enes A. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmazer'in bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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