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İzmir'deki orman yangınında bir şehit! Müdahale esnasında kamyonet devrildi! Şahin Dönertaş hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 16:46 Güncelleme: 18.07.2024 17:16
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İzmir’deki orman yangınında bir şehit! Müdahale esnasında kamyonet devrildi! Şahin Dönertaş hayatını kaybetti...

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle bugün saat 15.30 sıralarında kontrol altına alınırken alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan Şahin Dönertaş şehit oldu. İşte detaylar...

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.

İzmir'de orman yangınıİzmir'de orman yangını

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şehit Şahin Dönertaş ve ailesiŞehit Şahin Dönertaş ve ailesi

DÖNERTAŞ KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Şahin DönertaşŞahin Dönertaş

ŞEHİT OLDU

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, şehit olan Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü, kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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