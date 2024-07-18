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Manisa'da orman yangını! 5 saatlik çalışma ile alevler kontrol altında

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:57 Güncelleme: 18.07.2024 19:23
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Manisa’da orman yangını! 5 saatlik çalışma ile alevler kontrol altında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınında bazı evler de alevler içerisinde kaldı. Yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İşte detaylar...

Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürüttü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAZI EVLER ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalıştı. Yangının çıktığı bölgede çok sayıda zeytin bahçesinin bulunması nedeniyle vatandaşlar da traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı.Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı.

5 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de hasar verdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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