Manisa’da orman yangını! 5 saatlik çalışma ile alevler kontrol altında

Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürüttü.