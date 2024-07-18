Manisa'da orman yangını! 5 saatlik çalışma ile alevler kontrol altında
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınında bazı evler de alevler içerisinde kaldı. Yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İşte detaylar...
Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürüttü.
BAZI EVLER ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI
Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalıştı. Yangının çıktığı bölgede çok sayıda zeytin bahçesinin bulunması nedeniyle vatandaşlar da traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
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